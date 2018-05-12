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Каррера прокомментировал выбор Черчесова
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Каррера: выбор Черчесова не сломает Глушакова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный «твиттер» «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал, непопадание капитана команды Дениса Глушакова в основной список сборной России для подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков является профессионалом, а в футболе такое может происходить. Увы, тренер должен делать выбор. Жизнь футболиста продолжается", — рассказал Каррера.
Тренер также ответил на вопрос о том, повлияет ли эта ситуация на Глушакова психологически.
"Думаю, нет, но лучше спросить у него", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Глушаков и нападающий команды Педро Роша не примут участия в матче 30-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо".
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