Каррера прокомментировал выбор Черчесова

Каррера: выбор Черчесова не сломает Глушакова

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал, непопадание капитана команды Дениса Глушакова в основной список сборной России для подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Тренер сборной делает выбор, не я. Безусловно, Глушаков является профессионалом, а в футболе такое может происходить. Увы, тренер должен делать выбор. Жизнь футболиста продолжается", — рассказал Каррера.

Тренер также ответил на вопрос о том, повлияет ли эта ситуация на Глушакова психологически.

"Думаю, нет, но лучше спросить у него", — добавил он.