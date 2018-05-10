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Жена Манчини обсудит уход мужа из «Зенита»
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СМИ: Жена Манчини прилетит в Санкт-Петербург и обсудит уход мужа из «Зенита» 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Reuters
Жена и адвокат главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини Сильвия Фортини 11 мая прилетит в Санкт-Петербург, чтобы обсудить расторжение контракта специалиста с президентом футбольного клуба Сергеем Фурсенко.
Об этом сообщает Calciomercato.
По информации издания, 10 мая Фортини встретится с руководством Итальянской федерации футбола (FIGC), чтобы уладить последние детали по двухлетнему контракту, согласно которому Манчини возглавит сборную Италии.
Манчини стал наставником «Зенита» в июне 2017 года. Под его руководством команда потеряла шансы на попадание в тройку призёров чемпионата России за тур до окончания турнира.
Ранее сообщалось, что Манчини согласился на понижение зарплаты ради работы в сборной Италии по футболу.
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