Жена Манчини обсудит уход мужа из «Зенита»

Жена и адвокат главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини Сильвия Фортини 11 мая прилетит в Санкт-Петербург, чтобы обсудить расторжение контракта специалиста с президентом футбольного клуба Сергеем Фурсенко.
Об этом сообщает Calciomercato.
По информации издания, 10 мая Фортини встретится с руководством Итальянской федерации футбола (FIGC), чтобы уладить последние детали по двухлетнему контракту, согласно которому Манчини возглавит сборную Италии.
Манчини стал наставником «Зенита» в июне 2017 года. Под его руководством команда потеряла шансы на попадание в тройку призёров чемпионата России за тур до окончания турнира.
Ранее сообщалось, что Манчини согласился на понижение зарплаты ради работы в сборной Италии по футболу.