Дзюба ответил на вопрос, дурак ли он

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал оскорбление в его сторону и рассказал, почему он иногда говорит резкие слова во всеуслышание, сообщает "Советский спорт" "Я человек очень эмоциональный. Может быть, с возрастом, когда пройдет 20 лет, я скажу, что я действительно дурак. Я делаю это без какого-то умысла", — сказал Дзюба в эфире программы Foot'больные люди в Youtube. Футболист добавил, что у него нет цели пропиариться. Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал об уходе из "Спартака" в 2015 году.