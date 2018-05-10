Ещё
Дзюба ответил на вопрос, дурак ли он
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба ответил на вопрос, дурак ли он 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба прокомментировал оскорбление в его сторону и рассказал, почему он иногда говорит резкие слова во всеуслышание, сообщает "Советский спорт".
"Я человек очень эмоциональный. Может быть, с возрастом, когда пройдет 20 лет, я скажу, что я действительно дурак. Я делаю это без какого-то умысла", — сказал Дзюба в эфире программы Foot'больные люди в Youtube.
Футболист добавил, что у него нет цели пропиариться.
Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал об уходе из "Спартака" в 2015 году.
Газета.Ru: последние новости
"Арсенал" определился с тройкой претендентов на пост главного тренера Тренер Испании: сборная России может стать победителем на ЧМ-2018 Мутко: ненормально платить даже 75 рублей за просмотр матча «Локомотива» и «Зенита»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину69
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований71
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?71
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко557
Тест: Что запретят в России во время ЧМ-2018?20
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
07:07
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину
Футбол
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение