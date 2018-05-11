Де Врей подписал контракт с «Интером»

Голландский футболист «Лацио» Стефан де Врей подписал контракт с «Интером» и с нового сезона будет выступать за миланскую команду, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Игрок сборной Голландии достанется «нерадзурри» совершенно бесплатно, ведь еще в феврале стало известно, что он покинет «Лацио» в качестве свободного агента.

По информации источника, в «Интере» 26-летний де Врей будет зарабатывать 3,8 миллиона евро в год плюс бонусы, а соглашение рассчитано до 2023-го года.

В текущем сезоне де Врей провел 45 поединков в футболке «бьянкочелести», отличившись семью голами.