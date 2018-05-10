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«Зенит» вошел в список самых дорогих футбольных брендов
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«Зенит» вошел в список самых дорогих футбольных брендов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский «Зенит» вошел в список самых дорогих футбольных клубов мира.
Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации агентства Brand Finance, которое составило рейтинг, бренд сине-бело-голубых расположился на 49-м месте.
Стоимость бренда единственной российской команды в списке эксперты оценили в $125 млн  В клубном рейтинге УЕФА "Зенит" занимает 16-е место.
Самым дорогим футбольным клубом, по оценке агентства, стал "Манчестер Юнайтед", стоимость которого оценивается в $1,895 млрд На втором и третьем месте расположились испанские "Реал" ($1,573 млрд_ и "Барселона" ($1,418 млрд).
Ранее сообщалось, что бывший тренер "Зенита" разозлился на Манчини.
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