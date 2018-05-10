Туран дисквалифицирован на 16 матчей в чемпионате Турции

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран наказан за толчок бокового арбитра в матче 32-го тура турецкой Суперлиги с «Сивасспором». Игра состоялась 4 мая и завершилась вничью (1:1).

Туран вышел на поле на 70-й минуте при счете 1:0 в пользу «Истанбул Башакшехир», но на 92-й минуте «Сивасспор» сравнял счет. Через две минуты Туран после прохода по флангу упал на газон, но боковой арбитр не зафиксировал нарушение правил. В итоге Туран набросился на рефери, что-то ему сказал и получил красную карточку.

Как сообщает Sport.es, Туран дисквалифицирован на 16 игр. 10 матчей хавбек получил за толчок арбитра и по три за оскорбления и угрозы в адрес рефери.