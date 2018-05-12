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Павлюченко понадеялся на встречу сборной РФ с Испанией
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Павлюченко: сборной России лучше выходить в 1/8 финала ЧМ на команду Испании 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-нападающий московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что в случае выхода сборной России из группы на домашнем чемпионате мира, ей будет лучше сыграть со сборной Испании.
Сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Две лучшие команды из этого квартета в первом раунде плей-офф сыграют с лучшими двумя сборными из группы B, куда попали команды Испании, Португалии, Ирана и Марокко. Самое крупное поражение в истории сборной России нанесли португальцы в 2004 году (1:7).
"Не знаю, как на Португалию после 7:1 попадать. Я считаю, что лучше на Испанию — там 4:1 было (на чемпионате Европы 2008 года). Но главное играть сплочено, как одна команда, и если команду поддерживать, то мы можем "выстрелить" и все будет нормально", — сказал Павлюченко во время открытия парка футбола чемпионата мира в Нижнем Новгороде.
Противоположного мнения придерживается другой бывший игрок сборной России Александр Мостовой, выступавший в чемпионате Испании на протяжении девяти сезонов.
"Испанию преподносят как одного из фаворитов, все знают силу этой сборной, они очень сильно настраиваются на этот чемпионат, потому что последние прошли неудачно. Так что если мы выйдем из группы, то не хотелось бы попасть на сборную Испании. То есть мы понимаем, что мы выйдем или на Португалию, или на Испанию, но лучше Португалия, хоть у них там и Криштиану (Роналду) есть, однако они лучше, чем Испания", — считает Мостовой.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.
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