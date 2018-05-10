Испанский защитник Анхель Ранхель покинет "Суонси Сити" после 11 лет выступлений за валлийский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, контракт с 35-летним футболистом, который перешел в команду в 2007 году из испанской "Террассы", продлен не будет. Ранхель провел 373 матча за "Суонси", в текущем сезоне сыграл шесть встреч.
"Я испытываю смешанные чувства. Я горжусь тем, что отыграл 11 сезонов в клубе, который дал мне возможность стать профессиональным футболистом и помог реализовать мечту — выступать в премьер-лиге", — сказал испанец.
"Суонси" перед последним туром занимает 18-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги и, скорее всего, вылетит во второй по силе дивизион по итогам сезона.