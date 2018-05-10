Футболист Ранхель покинет «Суонси Сити» после 11 лет выступлений за клуб

Испанский защитник Анхель Ранхель покинет "Суонси Сити" после 11 лет выступлений за валлийский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте команды.

Как отмечается в сообщении, контракт с 35-летним футболистом, который перешел в команду в 2007 году из испанской "Террассы", продлен не будет. Ранхель провел 373 матча за "Суонси", в текущем сезоне сыграл шесть встреч.

"Я испытываю смешанные чувства. Я горжусь тем, что отыграл 11 сезонов в клубе, который дал мне возможность стать профессиональным футболистом и помог реализовать мечту — выступать в премьер-лиге", — сказал испанец.

"Суонси" перед последним туром занимает 18-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги и, скорее всего, вылетит во второй по силе дивизион по итогам сезона.