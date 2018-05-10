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Черчесов оказался среди самых «дорогих» тренеров
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Черчесов оказался среди самых «дорогих» тренеров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров команд, которые сыграют на чемпионате мира 2018 года. Об это сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на голландский телеканал Zoomin TV.
Отмечается, что наставник отечественной команды зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. Больше него получают Йоахим Лев (Германия, 3,8 миллиона евро), Тите (Бразилия, 3,4 миллиона), Дидье Дешам (Франция, 3,4 миллиона) и Хулен Лопетеги (Испания, 2,9 миллиона). Самым низкооплачиваемым тренером стал Аллу Сиссе, который возглавляет сборную Сенегала (200 тысяч евро).
В апреле Черчесов заявил, что на чемпионате мира ждет встречи со сборной Германии, а также со «своим другом Йоахимом Левом». Он отметил, что россияне постараются составить конкуренцию действующему чемпиону мира.
Черчесов возглавляет команду, которая занимает 66-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Из всех участников мундиаля ниже располагается только Саудовская Аравия, с которой россияне сыграют в матче открытия.
Чемпионат мира, хозяйкой которого является Россия, пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная в групповом этапе также встретится с командами Египта и Уругвая.
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