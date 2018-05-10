Сборная Латвии получила нового тренера

Стало известно имя нового главного тренера сборной Латвии

Новым главным тренером сборной Латвии станет 51-летний финн Миксу Паателайнен. Латвийская федерация футбола достигла с Паателайненом устной договоренности о подписании соглашения до конца Лиги наций УЕФА. Если латвийцы займут первое место в своей группе, контракт будет автоматически продлен до конца отборочного цикла чемпионата Европы-2020, сообщается на официальном сайте организации. На этом посту Паателайнен сменит Александра Старкова , уволенного в апреле.

В качестве игрока Паателайнен выступал за финскую «Хаку», шотландские «Данди Юнайтед», «Абердин», «Хиберниан», «Сент-Джонстон» и «Сент-Миррен», французский «Страсбур», а также за английские «Болтон» и «Вулверхэмптон». За сборную Финляндии он сыграл 70 матчей и забил 18 голов. Как тренер Паателайнен работал в сборной Финляндии, а также в клубах «Хиберниан», «Килмарнок» и «Данди Юнайтед».