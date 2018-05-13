«Челси» нацелился на полузащитника «Реала»

По информации испанского издания Don Balon, руководство "синих" рассматривает испанца в качестве основного варианта усиления состава на будущий сезон.

Отмечается, что ради этого трансфера "Челси" готов включить в сделку своего полузащитника Н'Голо Канте.

В текущем сезоне 22-летний испанец провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач. На счету Канте 46 игр, один гол и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболисты "Челси" выбрали лучшего игрока команды по итогам года.