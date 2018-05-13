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«Челси» нацелился на полузащитника «Реала»
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«Челси» нацелился на полузащитника «Реала» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Лондонский "Челси" заинтересован в приобретении полузащитника мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает "Советский спорт".
По информации испанского издания Don Balon, руководство "синих" рассматривает испанца в качестве основного варианта усиления состава на будущий сезон.
Отмечается, что ради этого трансфера "Челси" готов включить в сделку своего полузащитника Н'Голо Канте.
В текущем сезоне 22-летний испанец провел 51 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач. На счету Канте 46 игр, один гол и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что футболисты "Челси" выбрали лучшего игрока команды по итогам года.
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