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Футболисты «Челси» выбрали лучшего игрока команды
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Футболисты «Челси» выбрали лучшего игрока команды 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: www.gazeta.ru
Полузащитник лондонского "Челси" Виллиан признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам голосования среди футболистов команды, сообщает "Советский спорт".
По версии болельщиков клуба победителем стал полузащитник Н'Голо Канте. Лучшим молодым игроком "Челси" был признан защитник Андреас Кристенсен.
В нынешнем сезоне Виллиан забил шесть мячей и отдал семь результативных передач в 35 встречах. Конте принял участие в 33 матчах, в которых он отметился голом и передачей. Кристенсен провел 26 игр в составе "Челси".
Ранее сообщалось, что голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа впервые в карьере стал обладателем приза "Золотая перчатка".
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