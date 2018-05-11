Президент Хорватии посетит ЧМ в России

Президент Хорватии намерена посетить чемпионат мира в России

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

"Президент Хорватии хочет посетить чемпионат мира по футболу в России. Однако сейчас нет уверенности в том, что глава государства найдет свободное время для поездки, учитывая официальные обязательства Колинды Грабар-Китарович", — цитирует представителя пресс-службы президента Хорватии газета "Известия".

Ранее президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро рассказал об отношении иностранцев к российским болельщикам в преддверии чемпионата мира 2018 года.