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Президент Хорватии посетит ЧМ в России
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Президент Хорватии намерена посетить чемпионат мира в России 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.
"Президент Хорватии хочет посетить чемпионат мира по футболу в России. Однако сейчас нет уверенности в том, что глава государства найдет свободное время для поездки, учитывая официальные обязательства Колинды Грабар-Китарович", — цитирует представителя пресс-службы президента Хорватии газета "Известия".
Ранее президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро рассказал об отношении иностранцев к российским болельщикам в преддверии чемпионата мира 2018 года.
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