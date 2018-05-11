Новосибирский мастер сделал позолоченный кубок ЧМ по футболу на срезе макового зернышка

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин выполнил позолоченную копию кубка чемпионата мира по футболу высотой всего 2 мм. В качестве постамента он использовал маковое зернышко.

"Кубок выполнен по комбинированной технологии: сделан из красителя и покрыт золотом путем напыления. Высота у него два миллиметра и располагается он на срезе макового зернышка", — сообщил ТАСС в пятницу Анискин.

Сложность работы, по его словам, заключалась в необходимости точно повторить оригинал. «Фантазия не допускается», — добавил Анискин.

Кубок завершил серию новосибирского мастера, посвященную чемпионату мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет в 11 городах РФ. Ранее Анискин презентовал изображение официальной эмблемы ЧМ-2018 на срезе рисового зернышка и объемную фигуру талисмана чемпионата — волка Забиваки — высотой всего 1,5 мм.

Оригинальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA выполнен из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Впервые он был вручен в 1974 году.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.