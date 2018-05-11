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В ПСЖ рассказали о шансах продажи Неймара
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В ПСЖ рассказали о шансах продажи Неймара 

RT на русском 58 минут назад
Фото: РИА Новости
«Пари Сен-Жермен» не намерен расставаться с нападающим Неймаром.
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, руководство парижского клуба отрицает наличие предложений по бразильцу и отмечает, что будет отвергать любые из них.
«Мы не устанавливали цену на Неймара, потому что Неймар не продается. Это глупость. Шансы договориться о его трансфере нулевые», — заявил источник в клубе.
В нынешнем сезоне Неймар забил 19 голов и сделал 15 результативных передач в 20 матчах чемпионата Франции.
Ранее сообщалось, что отец Неймара попросил агента Захави организовать трансфер сына из ПСЖ.
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