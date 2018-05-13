«ПСЖ» потерпел поражение от «Ренна»

«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" потерпел поражение от "Ренна" (0:2) в матче 37-го тура Лиги 1, сообщает "Советский спорт"

Полузащитник Бенжамен Буриго открыл счет на 52-й минуте игры, реализовав пенальти. А спустя 19 минут преимущество гостей увеличил Адриен Эну

Это поражение стало для действующих чемпионов Франции первым в текущем сезоне Лиги 1. "Ренн" набрал 57 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что в "ПСЖ" уверены, что трансфер Неймара в другой клуб невозможен.

Футбол. Чемпионат Франции. 37-й тур"ПСЖ" (Париж) — "Ренн" (Ренн) — 0:2Голы: 0:1 — Буриго (пен), 52; 0:2 — Эну, 71.