Роман Павлюченко представил в Москве футбольную коллекцию New Balance

10 мая в Москве состоялась презентация футбольной коллекции бренда New Balance, в которой участвовал бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко . Мероприятие состоялось в пространстве New Balance Residence и удостоилось внимания мировой и российской прессы. Представленная коллекция Otruska Pack включает в себя футбольные бутсы Tekela и Furon 4.0, а также кроссовки для повседневной жизни 574 Sport и модель Fresh Foam Cruz Sport. Каждый из продуктов, дизайн которых вдохновлен Россией, сделан с деталями в оттенках белого и огненно-красного.

Началу мероприятия предшествовал показ нового видеоролика New Balance, основное действие в котором проходит на московском стадионе имени Эдуарда Стрельцова

Рассказывая о создании новых моделей бутс руководитель группы по производству футбольной коллекции New Balance Роб Шелдон отметил: «Дизайнеры всегда ищут вдохновение, в 2018 году его даёт ЧМ. Мы искали вдохновение в России и русским духом. Мода, архитектура, музыка — они стали начальными точками разработки коллекции.

Бутсы помогают игрокам достигать цели, отражают их индивидуальность и стиль характера. Игроки должны быть полностью уверены в себе на поле, поэтому мы всегда слушаем их в процессе разработки. Эти бутсы уникальны для нападающих. Материалы обуви обеспечивают максимальный комфорт».

Новые бутсы удостоились также высокой оценки со стороны Романа Павлюченко, который нашел в их дизайне сходство с цветами московского «Спартака» , за который нападающий выступал с 2003 по 2008 годы.

«Бутсы надо любить — только тогда они будут забивать. Любить больше, чем жену. Я вообще в первых бутсах своих даже спал. 15 лет назад было сложно представить игрока в обуви розового или синего цвета. Сейчас есть любые варианты. Эти бутсы мне особенно нравятся, потому что они красно-белые», — сказал Павлюченко.