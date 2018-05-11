ЦСКА планирует сократить зарплаты игрокам

ЦСКА собирается сократить зарплаты футболистам

Как стало известно Sport24.ru от трех источников близких к ситуации, в ближайшие дни клуб проинформирует некоторых футболистов, что им будут предложены контракты на пониженных условиях. Это в первую очередь касается тех игроков, у которых заканчиваются контракты.