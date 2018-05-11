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ЦСКА планирует сократить зарплаты игрокам
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ЦСКА собирается сократить зарплаты футболистам 

SPORT24.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Как стало известно Sport24.ru от трех источников близких к ситуации, в ближайшие дни клуб проинформирует некоторых футболистов, что им будут предложены контракты на пониженных условиях. Это в первую очередь касается тех игроков, у которых заканчиваются контракты.
Договора с клубом истекают у следующих игроков: Георгий Щенников, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашеич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георги Миланов. Также арендное соглашение заканчивается у Ахмеда Мусы. Отмечается, что Миланову новый договор, скорее всего, предложен не будет.
В команду при этом из аренды возвращаются Сергей Ткачев («Арсенал», Тула), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Никита Чернов («Урал»), Константин Базелюк («Зброевка», Брно), Александр Макаров («Тосно») и Аарон Оланаре («Амкар»).
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