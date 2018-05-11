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Назван расширенный состав сборной РФ на ЧМ-2018
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Обнародован предварительный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 9 минут назад
Фото: ТАСС
Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал предварительный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года.
В расширенную заявку национальной команды страны Станислав Черчесов включил следующих игроков:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);
Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва);
Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Александр Ташаев ("Динамо" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания)
Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА Москва)
Отмечается, что в расширенный список также включены ещё семь игроков: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Дмитрий Комбаров ("Спартак" Москва), Денис Глушаков ("Спартак" Москва), Антон Швец ("Ахмат" (Грозный), Антон Заболотный ("Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Зенит" Санкт-Петербург)
Ранее сообщалось, что Селихов получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018 по футболу.
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