Назван расширенный состав сборной РФ на ЧМ-2018

Обнародован предварительный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал предварительный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года.

В расширенную заявку национальной команды страны Станислав Черчесов включил следующих игроков:

Ранее сообщалось, что Селихов получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018 по футболу.