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Сборная России объявила состав на ЧМ-2018
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Сборная России объявила состав на ЧМ-2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренерский штаб сборной РФ по футболу раскрыл расширенный состав игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира. Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), в расширенную заявку включены 35 человек.
В список вошли четыре вратаря: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин») и Андрей Лунев («Зенит»).
Также в него включили девятерых защитников: Владимира Граната («Рубин»), Руслана Камболова («Рубин»), Федора Кудряшова («Рубин»), Илью Кутепова («Спартак»), Романа Нойштедтера («Фенербахче», Турция), Константина Рауша («Динамо»), Андрея Семенова («Ахмат»), Игоря Смольникова («Зенит») и Марио Фернандеса (ЦСКА).
Полузащитников в списке 11: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо») и Денис Черышев («Вильярреал», Испания).
Нападающих — четверо: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар») и Федор Чалов (ЦСКА).
28 футболистов, перечисленных в первой части списка, вызваны на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) для подготовки к ЧМ.
Во второй части списка указан дополнительный вратарь Маринато Гилерме («Локомотив»), защитники Владислав Игнатьев («Локомотив») и Дмитрий Комбаров («Спартак»), полузащитники Денис Глушаков («Спартак») и Антон Швец («Ахмат»), нападающие Антон Заболотный («Зенит) и Дмитрий Полоз («Зенит»).
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