Сборная России объявила состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной РФ по футболу раскрыл расширенный состав игроков, которые будут готовиться к чемпионату мира. Как сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС), в расширенную заявку включены 35 человек.

28 футболистов, перечисленных в первой части списка, вызваны на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) для подготовки к ЧМ.