Сёмин верит в Миранчуков

Сёмин считает, что братья Миранчуки могут стать открытием ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал попадание полузащитников Алексея Антона Миранчуков в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года по футболу. «Миранчуки могут стать открытием этого чемпионата мира. Да, они ещё на начальной стадии развития, но мозги у них работают в правильном направлении. Отмечу, то большой вклад в их воспитание внесла мама, которая научила ребят трудится и только в этом случаи добиваться успеха. Так что шансы у них хорошие, и думаю, они используют их с умом. К тому же, чемпионат мира для любого футболиста — это пик карьеры. Подготовка выходит на максимум», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом RT. Ранее сообщалось, что обнародован предварительный состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу.