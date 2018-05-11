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Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
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Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018 

Газета.Ru 11 мая 2018
Фото: РИА Новости
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды для подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
28 игроков вызваны на учебно-тренировочный сбор в Новогорск, еще семь спортсменов попали в расширенный состав (по регламенту ФИФА заявка должна состоять из 35-ти спортсменов).
Состав сборной России по футболу:
Вратари:
Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва)
Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия)
Сослан Джанаев ("Рубин" Казань)
Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург)
Защитники:
Владимир Гранат ("Рубин" Казань)
Руслан Камболов ("Рубин" Казань)
Федор Кудряшов ("Рубин" Казань)
Илья Кутепов ("Спартак" Москва)
Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция)
Константин Рауш ("Динамо" Москва)
Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный)
Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург)
Марио Фернандес (ЦСКА Москва)
Полузащитники:
Юрий Газинский ("Краснодар")
Александр Головин (ЦСКА Москва)
Алан Дзагоев (ЦСКА Москва)
Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург)
Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург)
Роман Зобнин ("Спартак" Москва)
Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург)
Антон Миранчук ("Локомотив" Москва)
Александр Самедов ("Спартак" Москва)
Александр Ташаев ("Динамо" Москва)
Денис Черышев ("Вильярреал" Испания)
Нападающие:
Артем Дзюба ("Арсенал" Тула)
Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва)
Федор Смолов ("Краснодар")
Федор Чалов (ЦСКА Москва).
Игроки, включенные в расширенный состав:
Вратарь:
Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва)
Защитники:
Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва)
Дмитрий Комбаров ("Спартак" Москва)
Полузащитники:
Денис Глушаков ("Спартак" Москва)
Антон Швец ("Ахмат" Грозный)
Нападающие:
Антон Заболотный ("Зенит" Санкт-Петербург)
Дмитрий Полоз ("Зенит" Санкт-Петербург).
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