Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды для подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

28 игроков вызваны на учебно-тренировочный сбор в Новогорск, еще семь спортсменов попали в расширенный состав (по регламенту ФИФА заявка должна состоять из 35-ти спортсменов).

Состав сборной России по футболу:

Вратари:

Защитники:

Полузащитники:

Нападающие:

Игроки, включенные в расширенный состав:

Вратарь:

Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва)

Защитники:

Полузащитники:

Нападающие: