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Украинцев попросили отказаться от поездки на ЧМ-2018
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Украинских болельщиков попросили отказаться от поездки на ЧМ-2018 и болеть дома 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Михаил Синицын / «Коммерсантъ»
Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян порекомендовал местным болельщикам воздержаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает РБК.
«Главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — заявил Слободян.
По его словам, украинцев на территории России могут ожидать неприятности. Слободян считает, что граждан Украины могут завербовать или задержать за отказ сотрудничать с российскими властями.
1 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к проблеме восприятия футбольного турнира в России западными странами. По ее словам, лишение России возможности провести мундиаль — главная их задача.
В начале марта британские власти вместе с союзниками в США и Европе обсудили потенциальные меры в отношении России в случае, если в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери обнаружится след российских спецслужб. Британия уже объявила о частичном бойкоте турнира — матчи чемпионата мира в России не посетят члены королевской семьи и британские чиновники.
Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице.
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