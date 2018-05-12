Стал известен победитель ФНЛ сезона-2017/18

Футбольный клуб "Оренбург" стал победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне -2017/18, сообщает "Советский спорт"

В заключительном матче чемпионата клуб из Оренбурга на выезде сыграл вничью с "Тамбовом". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, "Оренбург", набравший 84 очка, стал победителем ФНЛ сезона-2017/18 и вернулся в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

ФНЛ. Первый дивизион. 38-й тур"Тамбов" (Тамбов) — "Оренбург" (Оренбург) — 1:1Голы: 1:0 — Бирюков, 23; 1:1 — Афонин, 80