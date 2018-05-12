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Стал известен победитель ФНЛ сезона-2017/18
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Стал известен победитель ФНЛ сезона-2017/18 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футбольный клуб "Оренбург" стал победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне -2017/18, сообщает "Советский спорт".
В заключительном матче чемпионата клуб из Оренбурга на выезде сыграл вничью с "Тамбовом". Встреча завершилась со счетом 1:1.
Забитыми мячами отметились Михаил Бирюков и Вадим Афонин.
Таким образом, "Оренбург", набравший 84 очка, стал победителем ФНЛ сезона-2017/18 и вернулся в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).
ФНЛ. Первый дивизион. 38-й тур"Тамбов" (Тамбов) — "Оренбург" (Оренбург) — 1:1Голы: 1:0 — Бирюков, 23; 1:1 — Афонин, 80
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