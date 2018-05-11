Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
"Капитаном будет Акинфеев", — сказал Черчесов.
Акинфеев был капитаном сборной России на домашнем Кубке конфедераций — 2017. На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Бразилии в 2014 году, с капитанской повязкой национальную команду на поле выводил Василий Березуцкий.
На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.