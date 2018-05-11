Сборная России выбрала капитана на ЧМ-2018

Сборная России выбрала капитана

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев будет капитаном сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов

"Капитаном будет Акинфеев", — сказал Черчесов.

Акинфеев был капитаном сборной России на домашнем Кубке конфедераций — 2017. На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Бразилии в 2014 году, с капитанской повязкой национальную команду на поле выводил Василий Березуцкий

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.