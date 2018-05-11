Ещё
Черчесов определил основную цель сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов определил основную цель сборной России 

Газета.Ru 11 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что выход из группы на чемпионате мира — 2018 является основной целью национальной команды, передает ТАСС.
"Какой результат на турнире будет приемлемым? Есть барьерный бег: если барьерист думает о последнем барьере, то обязательно споткнется на первом. Первая наша цель — выйти из группы, хотя и на самом групповом этапе есть три барьера", — сказал главный тренер сборной.
Сборная России еще ни разу не выходила из группы на чемпионатах мира. Последний раз сборная СССР выходила из группы в 1986 году в Мексике.
Ранее Черчесов рассказал, что повлияло на определение состава сборной России.
Газета.Ru: последние новости
Банк России представил памятную купюру к чемпионату мира по футболу СМИ: террористы угрожают атаками во время финала Лиги чемпионов в Киеве Неймар останется в "ПСЖ"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201836
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Правозащитники потребовали бойкотировать ЧМ в России
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение