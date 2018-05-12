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Глава Аргентины не поедет на ЧМ-2018
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СМИ узнали, почему глава Аргентины не посетит ЧМ по футболу в России 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент Аргентины Маурисио Макри решил не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу из-за сложной экономической ситуации в южноамериканской стране, сообщает портал Nacion со ссылкой на близкие к главе государств источники.
"Он не поедет в любом случае. В нынешней ситуации это уже не то, из чего нужно исходить", — сказал источник.
Изначально Макри планировал 16 июня быть в Москве на матче Аргентина-Исландия, а через пять дней — в Нижнем Новгороде на игре своей сборной с Хорватией. Другой сценарий предполагал его присутствие на матче с Хорватией 21 июня, а через пять дней — в Санкт-Петербурге на матче с Нигерией.
Финансово-экономическая ситуация в Аргентине в последние дни серьезно осложнилась. Так, в пятницу курс аргентинского песо упал до исторического минимума по отношению к доллару США, достигнув отметки 23,73 песо за единицу американской валюты, а за неделю он рухнул на 6,5%. Это происходит на фоне переговоров, которые власти Аргентины ведут с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 миллиардов долларов.
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