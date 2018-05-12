Бывший игрок «Спартака»: Денисова в сборной никто и не ждал 

Бывший полузащитник "Спартака", «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил состав национальной команды на чемпионат мира по футболу — 2018. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"В целом, вызваны все те, кого и ожидалось увидеть в этом списке. Игоря Денисова никто и не ждал. Жалко, что нет травмированных, тот же Георгий Джикия и Александр Кокорин, но таков футбол", — сказал Мостовой.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявку национальной команды на заключительные сборы перед домашним чемпионатом мира 2018 года.