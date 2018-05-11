УЕФА отклонил апелляцию на дисквалификацию Симеоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию мадридского «Атлетико» на четырёхматчевую дисквалификацию главного тренера команды Диего Симеоне.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что поскольку Симеоне не присутствовал на скамейке запасных во время ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», ему остаётся пропустить ещё три еврокубковые встречи.
Таким образом, Симоне пропустит финальный матч «Атлетико» с «Марселем» в Лиге Европы, который состоится 16 мая в Лионе.
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении Джанлуиджи Буффона по итогам ответного матча Лиги чемпионов с «Реалом».