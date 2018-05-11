УЕФА отклонил апелляцию на дисквалификацию Симеоне

УЕФА отклонил апелляцию «Атлетико» на дисквалификацию Симеоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил апелляцию мадридского «Атлетико» на четырёхматчевую дисквалификацию главного тренера команды Диего Симеоне.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что поскольку Симеоне не присутствовал на скамейке запасных во время ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», ему остаётся пропустить ещё три еврокубковые встречи.

Таким образом, Симоне пропустит финальный матч «Атлетико» с «Марселем» в Лиге Европы, который состоится 16 мая в Лионе.