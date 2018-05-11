В аэропорту Курумоч установили фигуру волка Забиваки

Посетителей пассажирского терминала воздушной гавани встречает талисман мундиаля волк Забивака.

Скульптура стала пятой по счету в Самаре.

— Фигуры официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018 из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей у двух городских отелей, у входа в главный билетный центр в ТЦ «Парк Хаус» и у железнодорожного вокзала, — рассказали организаторы матчей чемпионата мира в Самаре.

Еще один волчонок должен появиться на площади Куйбышева, где во время матчей чемпионата мира пройдет фестиваль болельщиков.