В аэропорту Курумоч установили фигуру волка Забиваки 

Посетителей пассажирского терминала воздушной гавани встречает талисман мундиаля волк Забивака.
Скульптура стала пятой по счету в Самаре.
— Фигуры официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018 из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей у двух городских отелей, у входа в главный билетный центр в ТЦ «Парк Хаус» и у железнодорожного вокзала, — рассказали организаторы матчей чемпионата мира в Самаре.
Еще один волчонок должен появиться на площади Куйбышева, где во время матчей чемпионата мира пройдет фестиваль болельщиков.