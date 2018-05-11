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В аэропорту Курумоч установили фигуру волка Забиваки
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В аэропорту Курумоч установили фигуру волка Забиваки 

63.ru 11 мая 2018
Фото: 63.ru
Посетителей пассажирского терминала воздушной гавани встречает талисман мундиаля волк Забивака.
Скульптура стала пятой по счету в Самаре.
— Фигуры официального талисмана чемпионата мира по футболу — 2018 из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей у двух городских отелей, у входа в главный билетный центр в ТЦ «Парк Хаус» и у железнодорожного вокзала, — рассказали организаторы матчей чемпионата мира в Самаре.
Еще один волчонок должен появиться на площади Куйбышева, где во время матчей чемпионата мира пройдет фестиваль болельщиков.
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