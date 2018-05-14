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Селихов перенёс операцию
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Вратарь «Спартака» Селихов перенес операцию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов, получивший разрыв ахиллова сухожилия, прооперирован в Италии. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
По словам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, она прошла успешно.
Селихов получил травму 11 мая на тренировке и не принимал участия в заключительном туре Российской футбольной премьер-лиги против "Динамо" (0:1).
В этом сезоне Селихов провел в чемпионате России 21 матч, в которых пропустил 18 голов. "Спартак" занял третье место в РФПЛ.
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