Березуцких сочли непрофессионалами за отказ от сборной

Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную

«Сейчас ситуация была такая, что Березуцкие были очень нужны нашей команде, это сразу бы успокоило ситуацию. Понятно, что благодаря им мы не станем сразу главными претендентами на победу в мундиале, вопрос не только в них», — заявил Созин. По мнению специалиста, футболисты ЦСКА сильнее вызванных в сборную главным тренером Станиславом Черчесовым Ильи Кутепова, Владимира Граната и Дмитрия Комбарова.

«Опытные футболисты ЦСКА поступили непрофессионально», — заключил Созин.

Ранее 11 мая был обнародован расширенный список сборной России для подготовки к домашнему мундиалю. Из 35 названных футболистов только 28 отправятся на сборы на базу в подмосковном Новогорске.

8 мая с ссылкой на собственный источник о возвращении Березуцких в сборную сообщил «Матч ТВ». Однако в тот же день сами футболисты опровергли данную информацию.

В марте Березуцкие объявили о том, что прекращают выступления в национальной команде. Василий Березуцкий сыграл в составе сборной России 101 матч, забив пять голов, на счету Алексея 58 игр.