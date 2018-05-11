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ARD пожаловался на отказ Зеппельту во въезде в РФ
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ARD утверждает, что Россия отказала журналисту Зеппельту во въезде в страну на ЧМ-2018 

ТАСС 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Немецкий телеканал ARD утверждает, что российская сторона отказала ее корреспонденту Хайо Зеппельту, известному своими антидопинговыми расследованиями, во въезде в страну на время предстоящего чемпионата мира по футболу 2018.
Как отметили в пятницу в ARD, журналист находится "в списке персон нон грата". В заявлении говорится, что телеканал "оценивает это как исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира".
Подробности ситуации телеканал пока не раскрывает. Один из руководителей телеканала Фолькер Херрес подчеркнул, что "с большим непониманием принял к сведению" решение российской стороны.
Комментарием посольства РФ в ФРГ ТАСС пока не располагает.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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