ARD пожаловался на отказ Зеппельту во въезде в РФ

ARD утверждает, что Россия отказала журналисту Зеппельту во въезде в страну на ЧМ-2018

Немецкий телеканал ARD утверждает, что российская сторона отказала ее корреспонденту Хайо Зеппельту, известному своими антидопинговыми расследованиями, во въезде в страну на время предстоящего чемпионата мира по футболу 2018.

Как отметили в пятницу в ARD, журналист находится "в списке персон нон грата". В заявлении говорится, что телеканал "оценивает это как исключительный инцидент в истории спортивной журналистики ARD и неслыханное вмешательство в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира".

Подробности ситуации телеканал пока не раскрывает. Один из руководителей телеканала Фолькер Херрес подчеркнул, что "с большим непониманием принял к сведению" решение российской стороны.