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МИД ФРГ расследует отказ Зеппельту во въезде в РФ
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МИД Германии проверит информацию об отказе въезда в РФ Зеппельту 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Германии постарается выяснить причину предполагаемого отказа во въезде на территорию России журналисту телеканала ARD Хайо Зеппельту. Он собирался принять участие в освещении чемпионата мира по футболу летом 2018 года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.
"В настоящее время прилагаются усилия для прояснения обстоятельств, и в случае необходимости последует обращение к российской стороне", — источник в МИД ФРГ.
Информация о том, что журналисту не дали визу, появилась в немецкой прессе 11 мая. Телеканал ARD назвал это решение «беспрецедентным вмешательством в свободу прессы с точки зрения освещения крупных событий, таких как чемпионат мира», пишет агентство.
Зеппельт известен не только в связи с несколькими журналистскими премиями. Он занимался так называемым антидопинговым расследованием в отношении российских спортсменов и снял на эту тему ряд фильмов. Картины были показаны на ARD. Сам фигурант скандала на портале Salonkolumnisten.com назвал это решение российской стороны «политическим актом».
В начале марта Хайо Зеппельт разнес в пух и прах руководство Международного Олимпийского комитета. По мнению журналиста, решение восстановить Олимпийский Комитет России было ошибочным.
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