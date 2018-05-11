Кержаков прокомментировал отсутствие Кокорина на ЧМ

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков назвал отсутствие нападающего Александра Кокорина на чемпионате мира 2018 года самой серьезной потерей для российской команды. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Самая серьезная потеря — отсутствие Александра Кокорина. Он очень здорово играл сезон до травмы, и это была бы огромная помощь для нашей команды", — заявил бывший футболист.
Кержаков также отметил, что изменения в составе защитников не существенны.
"По защитникам говорить сложно, потому что оборона сборной России была небезгрешна и с теми, кто сейчас травмирован.
Это лишняя головная боль, так как те футболисты [Джикия и Васин] сыграли очень много матчей и понимали все задачи, которые перед ними ставит тренер. Но сейчас вызваны те игроки, которые есть", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Георгий Джикия вошли в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).