Кержаков прокомментировал отсутствие Кокорина на ЧМ

Кержаков назвал отсутствие Кокорина самой серьезной потерей России на ЧМ

"Самая серьезная потеря — отсутствие Александра Кокорина. Он очень здорово играл сезон до травмы, и это была бы огромная помощь для нашей команды", — заявил бывший футболист.

Кержаков также отметил, что изменения в составе защитников не существенны.

"По защитникам говорить сложно, потому что оборона сборной России была небезгрешна и с теми, кто сейчас травмирован.

Это лишняя головная боль, так как те футболисты [Джикия и Васин] сыграли очень много матчей и понимали все задачи, которые перед ними ставит тренер. Но сейчас вызваны те игроки, которые есть", — добавил он.