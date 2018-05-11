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Уткин высказался о Черчесове в оскорбительных выражениях
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Уткин высказался о Черчесове в оскорбительных выражениях 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спортивный журналист Василий Уткин, комментируя действия главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, заявил, что до последнего времени «клинические мудаки» тренером национальной команды не назначались.
«Вот я пока не знаю, как мне об этом, и о другом, и обо всем написать. Мне для этого нужно уточнить, и я в процессе, существует ли в русском языке выражение «клинический мудак». Допустимо ли оно логически», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
При этом журналист напомнил слова Черчесова, который 2 мая заявлял, что защитника Дмитрия Комбарова можно за три недели натренировать так, чтобы он смог успешно противостоять египетскому полузащитнику Мохаммеду Салаху. В пятницу Черчесов не включил Комбарова в расширенный список кандидатов в сборную.
Уткин поинтересовался у своих читателей, грозит ли административная ответственность в случае, если назвать человека клиническим мудаком без медицинского заключения на руках. Журналист отметил, что он «готов рискнуть» и разгласить «медицинскую тайну».
«Вне зависимости от всего этого, я совершенно уверен, что до 2016 года клинические мудаки к управлению сборной России/СССР не допускались. Но все когда-нибудь происходит впервые. Кто знает, может быть, родился новый диагноз в мировой медицине?», — заключил он.
Ранее в пятницу Черчесов озвучил расширенный состав российской сборной на ЧМ-2018. В него не вошли некоторые популярные футболисты, ранее выступавшие за команду — к примеру, полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов и полузащитник «Зенита» Олег Шатов. Вместе с тем, Черчесов вызвал в сборную нападающего «Арсенала» Артема Дзюбу, несмотря на то, что в 2017 году в СМИ появлялись данные его конфликте с тренером.
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