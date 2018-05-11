Уткин высказался о Черчесове в оскорбительных выражениях

Спортивный журналист Василий Уткин , комментируя действия главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова , заявил, что до последнего времени «клинические мудаки» тренером национальной команды не назначались.

«Вот я пока не знаю, как мне об этом, и о другом, и обо всем написать. Мне для этого нужно уточнить, и я в процессе, существует ли в русском языке выражение «клинический мудак». Допустимо ли оно логически», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

При этом журналист напомнил слова Черчесова, который 2 мая заявлял, что защитника Дмитрия Комбарова можно за три недели натренировать так, чтобы он смог успешно противостоять египетскому полузащитнику Мохаммеду Салаху . В пятницу Черчесов не включил Комбарова в расширенный список кандидатов в сборную.

Уткин поинтересовался у своих читателей, грозит ли административная ответственность в случае, если назвать человека клиническим мудаком без медицинского заключения на руках. Журналист отметил, что он «готов рискнуть» и разгласить «медицинскую тайну».

«Вне зависимости от всего этого, я совершенно уверен, что до 2016 года клинические мудаки к управлению сборной России/СССР не допускались. Но все когда-нибудь происходит впервые. Кто знает, может быть, родился новый диагноз в мировой медицине?», — заключил он.