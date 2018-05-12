Уткин высказался по поводу Черчесова 

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказал свое мнение по поводу расширенной заявки сборной России на чемпионат мира — 2018, передает "Советский спорт".
"Наверное, мне нужно что-то сказать относительно состава сборной России, оглашенного главным тренером Черчесовым. Но я пока не могу. Много частностей схожего свойства. Вот в качестве примера. Как может Черчесов сказать 2 мая: "Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он удержал Салаха? Можно. Потому что…" и так далее", — рассказал Уткин.
Российского комментатора возмутил тот факт, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов в итоге не заявил защитника московского "Спартака" Дмитрия Комбарова, который якобы способен сдержать Мохамеда Салаха.
"Сказав это в районе 2 мая, 11 мая Черчесов не включает Дмитрия Комбарова в расширенный список кандидатов в сборную. Для этого нужно уточнить, существует ли в русском языке выражение "клинический (идиот)". Уточнив это, я должен поинтересоваться, не наступает ли административная ответственность в случае, если назвать человека клиническим (идиотом) без медицинского заключения на руках. Если наступает, надо понять, потяну ли я ее. Готов рискнуть. И еще важно, наступает ли уголовная ответственность за разглашение медицинской тайны. Вне зависимости от всего этого я совершенно уверен, что до 2016 года клинические (идиоты) к управлению сборной России/СССР не допускались. " — добавил журналист.
Ранее Черчесов рассказал о конфликте с Дзюбой.