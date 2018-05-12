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«Спартак» заинтересовался игроком «Фиорентины» Баделем
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«Спартак» планирует приобрести футболиста «Фиорентины» Баделя 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: rma.ru
Московский "Спартак" в ближайшее межсезонье раздумывает над усилением полузащитником итальянской "Фиорентины" Миланом Баделем. По окончании нынешнего сезона хорват станет свободным агентом. Об интересе московского клуба к игроку сообщил комментатор Нобель Арустамян.
"В "Спартаке" приоритетной позицией для укрепления является линия обороны, — сказал Арустамян, слова которого приводит Чемпионат.Com. — Насколько мне известно, клуб по истечении арендного соглашения не собирается выкупать трансфер Николы Максимовича поскольку он сильно разочаровал руководство и тренерский штаб "красно-белых".
"Также спартаковцы собираются усиливать и центральную линию. Еще прошлым летом они активно интересовались хорватским полузащитником "Фиорентины" Миланом Баделем, но не предложили конкретных условий и отказались от идеи покупки. Теперь летом у него заканчивается контракт и руководство "Спартака" вновь размышляет над перспективой приобретения игрока".
Напомним, что спартаковцам в заключительном туре российской премьер-лиги 13 мая предстоит сыграть заключительный матч против московского " Динамо".
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