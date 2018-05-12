Стали известны вылетевшие из ФНЛ клубы 

Стали известны итоги матчей 38-го тура Футбольной национальной лиги, сообщает "Советский спорт".
"Ротор-Волгоград" дома обыграл "Химки" со счетом 3:1, однако команда все же не смогла сохранить место в ФНЛ.
"Луч-Энергия" одержал победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:0, тем не менее владивостокская команда также вылетела в ПФЛ.
Параллельно "Тюмень" в гостевом матче уступила "Балтике" со счетом 1:3 и вылетела из ФНЛ.
Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" заинтересован в подписании вингера санкт-петербургского "Динамо" Артема Кулишева, который на данный момент является лучшим голеадором ФНЛ.