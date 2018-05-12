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Около 2,5 тыс. сотрудников служб безопасности будут дежурить на стадионах в Москве во время ЧМ-2018
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Около 2,5 тыс. сотрудников служб безопасности будут дежурить на стадионах в Москве во время ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 12 мая 2018
Фото: MosDay.ru
Около 2,5 тыс. сотрудников различных подразделений служб безопасности будут следить за порядком на стадионах во время проведения в Москве матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«На входных группах и в крытых помещениях стадионов общественный порядок и безопасность обеспечивают наряды полиции и военнослужащих войск национальной гвардии. Предварительно, численность расчетов составит около 1 тыс. сотрудников. Общая численность всех служб безопасности на стадионах — порядка 2,5 тыс. сотрудников различных подразделений», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что для обеспечения безопасности на прилегающих к стадионам территориях будут работать наряды полиции, в том числе и дополнительные. «Предварительно общая численность привлеченных сил на данной территории составит около 1,5 тыс. человек», — уточнил собеседник.
Как пояснили в пресс-службе департамента, точный расчет необходимого количества задействованных сотрудников правоохранительных органов будет производиться непосредственно перед началом мероприятий мундиаля. В работе по обеспечению безопасности будут задействованы расчеты Центрального округа войск национальной гвардии, а также наряды полиции московского региона. Кроме того, непосредственно в чашах стадионов, где будут проводиться матчи, на трибунах будут работать контролеры-распорядители, что уже применялось в 2017 г. во время проведения матчей Кубка конфедераций в соответствии с рекомендациями FIFA.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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