Глава Аргентины отказался от поездки на ЧМ-2018

Президент Аргентины Маурисио Макри не сможет посетить Россию во время чемпионата мира по футболу из-за экономического кризиса в стране, сообщает ТАСС

"Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом", — цитирует La Nación источника, близкого к главе государства.

"Он (президент) точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается", — добавил собеседник издания.

Отмечается, что официальной информации по данному вопросу нет.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года.