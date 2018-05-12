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Глава Аргентины отказался от поездки на ЧМ-2018
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Глава Аргентины отказался от поездки на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Аргентины Маурисио Макри не сможет посетить Россию во время чемпионата мира по футболу из-за экономического кризиса в стране, сообщает ТАСС.
"Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом", — цитирует La Nación источника, близкого к главе государства.
"Он (президент) точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается", — добавил собеседник издания.
Отмечается, что официальной информации по данному вопросу нет.
Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года.
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