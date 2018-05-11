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Украинцев решили защитить от провокаций России
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Украинцев решили защитить от провокаций России 

RT на русском 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Государственная пограничная служба Украины совместно с министерством иностранных дел страны подготовит памятки для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря украинской Госпогранслужбы Олега Слободяна.
По словам чиновника, существуют риски провокаций со стороны спецслужб России против украинских болельщиков, поэтому Госпогранслужба и МИД страны постараются предоставить желающим посетить ЧМ-2018 полезную информацию на случай возникновения нестандартных ситуаций.
Ранее сообщалось, что Слободян порекомендовал украинским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 в России.
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