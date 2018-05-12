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Стоцкий переходит в «Краснодар»
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Полузащитник «Уфы» Стоцкий переходит в «Краснодар» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник футбольного клуба "Уфа" Дмитрий Стоцкий в ближайшее время подпишет контракт с "Краснодаром". Об этом сообщается пресс-служба краснодарской команды.
"Краснодар" достиг договоренности с ФК "Уфа" о трансфере в ряды "быков" 28-летнего полузащитника Дмитрия Стоцкого. — говорится в сообщении. — В настоящее время все детали перехода Дмитрия Стоцкого из "Уфы" в "Краснодар" согласованы​​​. После окончания текущего сезона футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с "черно-зелеными" личный контракт".
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