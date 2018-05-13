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Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ
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Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ-2017/18 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: spartak.com
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2017/18. На счету голландца 15 голов (3 — с пенальти) в 25 матчах.
Вторым стал форвард «Краснодара» Федор Смолов, который забил 14 голов (3 — с пенальти) в 19 поединках.
Третье место между собой разделили сразу пять футболистов: Александр Кокорин («Зенит», 10 голов в 22 матчах), Джефферсон Фарфан («Локомотив», 10 голов в 22 матчах), Виктор Классон («Краснодар», 10 голов в 29 матчах), Луиз Адриану («Спартак», 10 голов в 24 матчах), Витинью (ЦСКА, 10 голов в 30 матчах).
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