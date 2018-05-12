«Локомотив» намерен подписать лучшего бомбардира ФНЛ

Московский "Локомотив" заинтересован в подписании вингера санкт-петербургского "Динамо" Артема Кулишева , который на данный момент является лучшим голеадором ФНЛ, сообщает сайт "Матч ТВ".

В этом сезоне Кулишев забил 16 мячей и выполнил пять результативных передач, чем заинтересовал несколько команд из ФНЛ и Премьер-Лиги, а также один клуб из Сербии.

"Динамо" из Санкт-Петербурга готово отпустить свою главную звезду за хорошие деньги, на которые бело-голубые собираются сделать несколько трансферов.

У Кулишева уже был опыт игры в Премьер-лиге — в течение трех лет крайний полузащитник выступал за "Ростов".

Ранее "Краснодар" подписал полузащитника "Уфы".