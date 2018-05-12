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«Локомотив» намерен подписать лучшего бомбардира ФНЛ
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"Родченков — большой гад"

«Локомотив» намерен подписать лучшего бомбардира ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ФК «Динамо СПб
Московский "Локомотив" заинтересован в подписании вингера санкт-петербургского "Динамо" Артема Кулишева, который на данный момент является лучшим голеадором ФНЛ, сообщает сайт "Матч ТВ".
В этом сезоне Кулишев забил 16 мячей и выполнил пять результативных передач, чем заинтересовал несколько команд из ФНЛ и Премьер-Лиги, а также один клуб из Сербии.
"Динамо" из Санкт-Петербурга готово отпустить свою главную звезду за хорошие деньги, на которые бело-голубые собираются сделать несколько трансферов.
У Кулишева уже был опыт игры в Премьер-лиге — в течение трех лет крайний полузащитник выступал за "Ростов".
Ранее "Краснодар" подписал полузащитника "Уфы".
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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