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«Енисей» впервые в истории вышел в РФПЛ
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Красноярский «Енисей» впервые в истории вышел в РФПЛ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: официальный сайт ФК "Енисей"
Красноярский "Енисей" в гостях проиграл махачкалинскому "Анжи" со счетом 3:4 в ответном переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), но по сумме двух встреч вышел в РФПЛ.
В составе "Енисея" забитыми мячами отметились Марко Обрадович (15-я минута), Максим Семакин (17) и Сердер Сердеров (84, с пенальти). У "Анжи" отличились Квадво Поку (45), Амур Калмыков (73) и Владимир Полуяхтов (74, 90).
Первый матч завершился победой красноярцев со счетом 3:0. Таким образом, "Енисей" оказался сильнее соперника по сумме двух игр и в сезоне-2018/19 примет участие в высшем дивизионе чемпионата России.
"Енисей" под руководством Дмитрия Аленичева занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Год назад "Енисей" уже играл в переходных матчах — с "Арсеналом", но уступил тулякам за счет гола, пропущенного на своем поле — 1:2, 1:0. Ранее красноярская команда никогда не играла в высшем дивизионе первенства страны.
"Анжи" в прошедшем сезоне РФПЛ занял 14-е место. Четыре года назад махачкалинцы уже покидали премьер-лигу, сумев вернуться через год. В 2016 году команда играла в переходных матчах, дважды победив астраханский "Волгарь" (1:0, 2:0).
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Комментарии4  Ещё 67 источников 
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