Красноярский «Енисей» впервые в истории вышел в РФПЛ

Красноярский "Енисей" в гостях проиграл махачкалинскому "Анжи" со счетом 3:4 в ответном переходном матче за право в следующем сезоне сыграть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), но по сумме двух встреч вышел в РФПЛ.

Первый матч завершился победой красноярцев со счетом 3:0. Таким образом, "Енисей" оказался сильнее соперника по сумме двух игр и в сезоне-2018/19 примет участие в высшем дивизионе чемпионата России.

"Енисей" под руководством Дмитрия Аленичева занял третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Год назад "Енисей" уже играл в переходных матчах — с "Арсеналом", но уступил тулякам за счет гола, пропущенного на своем поле — 1:2, 1:0. Ранее красноярская команда никогда не играла в высшем дивизионе первенства страны.

"Анжи" в прошедшем сезоне РФПЛ занял 14-е место. Четыре года назад махачкалинцы уже покидали премьер-лигу, сумев вернуться через год. В 2016 году команда играла в переходных матчах, дважды победив астраханский "Волгарь" (1:0, 2:0).