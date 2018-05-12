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Манчини променял миллионы евро на работу в Италии
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Тренер «Зенита» променял миллионы евро на работу в Италии 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет свой пост ради работы во главе сборной Италии. Об этом сообщает Football Italia.
По информации издания, специалист отказался от положенных ему по контракту с петербургским клубом 13 миллионов евро. Он подпишет договор с Федерацией футбола Италии не позднее 16 мая.
Ранее Football Italia сообщала, что «Зенит» и Манчини договорились о расторжении контракта. Официальное объявление ожидается в понедельник, 14 мая. При этом ради работы в сборной Италии тренер пошел на понижение зарплаты.
Итальянец возглавляет «Зенит» с 1 июня 2017 года. С приходом Манчини питерский клуб отметился активной работой на трансферном рынке, приобретя футболистов на сумму более 80 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Манчини также известен по работе в клубах серии A «Лацио» и «Интернационале», в английском «Манчестер Сити» и турецком «Галатасарае».
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