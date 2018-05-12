Форвард МЮ может заработать 25 миллионов фунтов за год

Форвард «Манчестер Юнайтед» может заработать 25 миллионов фунтов за год

Клуб из Манчестера предложил Санчесу большие бонусы, чтобы выиграть борьбу за форварда у своих главных конкурентов — "Манчестер Сити". По информации источника, чилиец получил £6,7 млн только за подписание контракта с "красными дьяволами".

Помимо £20,35 млн (зарплата нападающего в "МЮ" за год) бывшая звезда лондонского "Арсенала" получает £75 тыс. за каждый сыгранный матч, £1,1 млн за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, £1 млн за победу в Лиге чемпионов, £500 тыс. за чемпионство в английской Премьер-лиге и £2 млн фунтов чилиец получит, если наберет 40 очков по системе "гол+пас".

Ранее стало известно, что легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Кантона возвращается на поле.