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Форвард МЮ может заработать 25 миллионов фунтов за год
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Форвард «Манчестер Юнайтед» может заработать 25 миллионов фунтов за год 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может заработать за год около £25 млн, сообщает "Советский спорт".
Клуб из Манчестера предложил Санчесу большие бонусы, чтобы выиграть борьбу за форварда у своих главных конкурентов — "Манчестер Сити". По информации источника, чилиец получил £6,7 млн только за подписание контракта с "красными дьяволами".
Помимо £20,35 млн (зарплата нападающего в "МЮ" за год) бывшая звезда лондонского "Арсенала" получает £75 тыс. за каждый сыгранный матч, £1,1 млн за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, £1 млн за победу в Лиге чемпионов, £500 тыс. за чемпионство в английской Премьер-лиге и £2 млн фунтов чилиец получит, если наберет 40 очков по системе "гол+пас".
Ранее стало известно, что легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" Кантона возвращается на поле.
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