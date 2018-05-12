«Краснодар» стал чемпионом России среди молодежных команд 

Российский футбольный клуб "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом России среди молодежных команд, сообщает "Советский спорт".
В последнем матче чемпионата России футболисты "быков" обыграли казанский "Рубин" с разгромным счетом 4:1 и с 69 очками стали победителями молодежного первенства России по футболу.
Серебряные медали завоевал московский ЦСКА, а на третьей строчке расположилось столичное "Динамо"
В сезоне-2016/17 золотые медали молодежного первенства по футболу завоевали игроки московского "Спартака".
Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кто не сыграет с тульским "Арсеналом.