«Уфа» обыграла «Тосно» и вышла в Лигу Европы

"Уфа" разгромила "Тосно" над в матче заключительного тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт"

"Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице и гарантировала себе участие в Лиге Европы. "Тосно" расположился на 15-й строчке и покинул РФПЛ.

Футбол. Чемпионат России. 30-й тур"Уфа" (Уфа) — "Тосно" (Тосно) — 5:0Голы: 1:0 — Живоглядов, 30; 2:0 — Сысуев, 32; 3:0 — Игбун, 50; 4:0 — Пауревич, 81, 5:0 — Живоглядов, 84