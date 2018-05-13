«Уфа» обыграла «Тосно» и вышла в Лигу Европы 

"Уфа" разгромила "Тосно" над в матче заключительного тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе хозяев дубль оформил Дмитрий Живоглядов, также отличились Сильвестр Игбун, Дмитрий Сысуев и Иван Пауревич.
"Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице и гарантировала себе участие в Лиге Европы. "Тосно" расположился на 15-й строчке и покинул РФПЛ.
Футбол. Чемпионат России. 30-й тур"Уфа" (Уфа) — "Тосно" (Тосно) — 5:0Голы: 1:0 — Живоглядов, 30; 2:0 — Сысуев, 32; 3:0 — Игбун, 50; 4:0 — Пауревич, 81, 5:0 — Живоглядов, 84